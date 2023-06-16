Путин рассказал о близости инфляции в России к историческому минимуму

Путин: инфляция в России составляет 2,9% и приблизилась к историческому минимуму

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин рассказал, что инфляция в стране сейчас приблизилась к историческому минимуму и составляет 2,9 процента. Трансляция ведется на официальном сайте форума.

Российский лидер обратил внимание на то, что этот уровень ниже, чем во многих западных государствах. Путин также напомнил, что на исторически низком уровне в России находится безработица — 3,3 процента.

Рост ВВП России, по оценке президента, будет выше 1 процента и может оказаться в интервале 1,5-2 процента. Аналогичный прогноз ранее давал Банк России. Минэкономразвития ожидает, что российская экономика по итогам года вырастет на 1,2 процента.

Ранее Росстат сообщал, что в первом квартале 2023 года ВВП страны упал на 1,8 процента в годовом выражении, однако со второго квартала экономика снова начнет расти — на фоне низкой базы прошлого года.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5 процента, а в 2024-м достигнет таргета в 4 процента. В мае темпы роста потребительских цен стали ускоряться — годовая инфляция в предыдущем месяце составила 2,6 процента после 2,3 процента в апреле.

Причиной ускорения роста цен, по мнению аналитиков, является сохранение действия ряда проинфляционных факторов в течение долгого времени. Речь идет о государственных расходах, дефиците бюджета, а также инфляции издержек со стороны импорта.