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15:11, 16 июня 2023Спорт

Российскую пловчиху осудили за восторг от смены гражданства

Глава ВФП заявил, что пловчихе Кирпичниковой не стоило восторгаться сменой гражданства

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников осудил сменившую гражданство пловчиху Анастасию Кирпичникову. Его слова передает РИА Новости.

«Бурный восторг Кирпичниковой могу объяснить только завершением эпопеи с оформлением документов. Нужно было сказать кому-то мерси», — прокомментировал ситуацию он. Сальников заявил, что спортсменке не стоило делать это так громко.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. «Я горжусь тем, что буду представлять Францию», — заявила она и отметила, что тренироваться стало легче, потому что к ней вернулась мотивация.

Кирпичникова на протяжении пяти лет тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе также есть серебро чемпионата мира.

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    Дарья Коршунова
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