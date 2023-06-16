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08:44, 16 июня 2023Ценности

В сети восхитились внешностью 50-летней блогерши в откровенном наряде

50-летняя блогерша Лиза примерила желтое платье с открытой спиной и глубоким декольте

Кадр: @devondwellerbackup / TikTok

Блогерша Лиза (фамилия неизвестна) зрелого возраста примерила откровенный наряд и восхитила подписчиков в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах 50-летняя инфлюэнсерша с никнеймом devondwellerbackup предстала в желтом платье с открытой спиной и глубоким декольте, демонстрируя частично обнаженную грудь. При этом в ролике видно, что на тело женщины нанесен рисунок в виде цветов и бабочек. Свой образ Лиза дополнила мейкапом и укладкой на коротких седых волосах.

Пользователи сети оценили внешность героини публикации в комментариях под постом. «Красивая и потрясающе выглядящая леди», «Я в восторге, 50 лет чистой красоты, красивая женщина», «Выглядите на 30, вы очень красивая», — заявили они.

Ранее в июне 67-летняя мать Ким Кардашьян Крис Дженнер показала фигуру в купальнике. Женщина предстала на размещенном снимке в слитном розовом купальнике с П-образным вырезом и надписью на груди. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками и взяла в руки белую чашку.

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    Екатерина Ештокина
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