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15:51, 16 июня 2023Мир

В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией

Reuters: члены НАТО не смогли согласовать детальный план обороны на случай войны с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе не смогли согласовать первый со времен холодной войны детальный оборонный план альянса, подготовленный на случай глобальной войны с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Хотя сегодня планы не были официально одобрены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда итогов саммита [альянса в Вильнюсе] в июле», — заявил высокопоставленный представитель США. Он добавил, что основной причиной стало вето Турции, которое Анкара наложила из-за формулировок в отношении Кипра и других спорных территорий.

Ранее сообщалось, что НАТО подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией, для его полноценного принятия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будут предложены на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов». Отмечается, что работа велась без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов стран-членов альянса.

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    Виктория Кондратьева
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