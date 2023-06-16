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14:40, 16 июня 2023Бывший СССР

На Украине описали реакцию Запада на медленное контрнаступление

Резников заявил, что Запад с пониманием относится к медленному контрнаступлению ВСУ

Фото: Iryna Rybakova / AP

Министр обороны Украины Алексей Резников описал реакцию Запада на медленное контрнаступление украинских войск. Заявление политика передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно. Партнеры это понимают», — заявил глава минобороны.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Российская армия успешно «переваривает противника», который пытается наступать волнами. По его словам, украинская сторона делает это «для так называемой перемоги, не считаясь со своими потерями».

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