На Украине описали реакцию Запада на медленное контрнаступление

Резников заявил, что Запад с пониманием относится к медленному контрнаступлению ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников описал реакцию Запада на медленное контрнаступление украинских войск. Заявление политика передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы двигаемся так, чтобы сохранять жизнь военных. Поэтому, возможно, кому-то кажется, что это медленно. Партнеры это понимают», — заявил глава минобороны.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Российская армия успешно «переваривает противника», который пытается наступать волнами. По его словам, украинская сторона делает это «для так называемой перемоги, не считаясь со своими потерями».