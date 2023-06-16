Путин заявил, что страны, предрекающие РФ зависимость от Китая, сами давно в нее попали

Некоторые страны, которые предрекают России зависимость от Китая, сами давно в нее попали. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

Он отметил, что к такому выводу подталкивают показатели торгового оборота. Российский лидер объяснил, что темпы роста торгового оборота Китая со странами Еврозоны «больше даже, чем темпы роста торговых отношений» России с КНР.

Путину периодически, как он сказал, высказывают обвинения власти разных стран, что Россия «попадет в зависимость от Китая». «А вы? Не попадете? Уже давно попали. Понимаете, в чем дело. Попали давно. И ничего», — ответил он.

Президент добавил, что Россия сохраняет хорошие отношения и с Китаем, и с Индией. Помимо этого, страна поддерживает отношения с теми, кто сейчас развивается быстрыми темпами.

Незадолго до этого издание Global Times писало, что Запад не имеет права давить на Китай, чтобы он отказался от энергетического взаимодействия с Россией. Такое партнерство отвечает потребностям обеих сторон и проводится по правилам мировой торговли. Кроме того, это особо важный шаг вперед для российско-китайских отношений в области газа.

В июне бывший американский разведчик Скотт Риттер также заявил, что, несмотря на введенные против Москвы санкции Запада, президент привлек в Россию миллиарды долларов инвестиций. «Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо в истории. (…) Запад был якорем, который тащил ее вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям», — считает экс-разведчик. Российский лидер, сказал Риттер, смог сохранить материальные блага в стране. Помимо этого, началось инвестирование со стороны предпринимателей из Китая и Индии.