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20:03, 16 июня 2023Из жизни

Акула распугала отдыхающих на пляже и довела женщину до панической атаки

Daily Mirror: акула в Испании распугала посетителей пляжа и попала на видео

Акула подплыла к пляжу вблизи испанского города Аликанте, распугала посетителей и довела женщину до панической атаки. Об этом сообщает Daily Mirror.

В четверг, 15 июня, отдыхающие на пляже заметили хищную рыбу, которая плавала неподалеку от берега. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

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На сделанную ими запись попал момент, как спасатели призывают купальщиков побыстрее выйти из воды. Одна пожилая женщина осознает, что акула находится рядом с ней, и переживает паническую атаку. Другие отдыхающие помогают ей выбраться из моря.

Предположительно, панику вызвала голубая акула длиной около 2,1 метра. Полиция и спасатели искали хищную рыбу, но найти ее не удалось.

Голубая акула — один из самых распространенных видов акул. Они обитают в теплых водах субтропического и умеренного пояса. Средняя длина голубой акулы — от трех с половиной до четырех метров. Средний вес — 150-200 килограммов. Опасна для человека, зафиксировано несколько десятков неспровоцированных нападений голубых акул на людей, некоторые из которых привели к летальным исходам.

Ранее сообщалось, что на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия, смертельно опасная тигровая акула подплыла к берегу, распугала купальщиков и заставила их выбежать из воды. Акула приплыла на мелководье, барахталась у берега и несколько раз ударила хвостом по воде.

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    Алиса Дмитриева
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