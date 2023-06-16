Акула распугала отдыхающих на пляже и довела женщину до панической атаки

Daily Mirror: акула в Испании распугала посетителей пляжа и попала на видео

Акула подплыла к пляжу вблизи испанского города Аликанте, распугала посетителей и довела женщину до панической атаки. Об этом сообщает Daily Mirror.

В четверг, 15 июня, отдыхающие на пляже заметили хищную рыбу, которая плавала неподалеку от берега. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На сделанную ими запись попал момент, как спасатели призывают купальщиков побыстрее выйти из воды. Одна пожилая женщина осознает, что акула находится рядом с ней, и переживает паническую атаку. Другие отдыхающие помогают ей выбраться из моря.

Предположительно, панику вызвала голубая акула длиной около 2,1 метра. Полиция и спасатели искали хищную рыбу, но найти ее не удалось.

Голубая акула — один из самых распространенных видов акул. Они обитают в теплых водах субтропического и умеренного пояса. Средняя длина голубой акулы — от трех с половиной до четырех метров. Средний вес — 150-200 килограммов. Опасна для человека, зафиксировано несколько десятков неспровоцированных нападений голубых акул на людей, некоторые из которых привели к летальным исходам.

Ранее сообщалось, что на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия, смертельно опасная тигровая акула подплыла к берегу, распугала купальщиков и заставила их выбежать из воды. Акула приплыла на мелководье, барахталась у берега и несколько раз ударила хвостом по воде.

