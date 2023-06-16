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09:22, 16 июня 2023Экономика

В США подтвердили успех потолка цен на российскую нефть

Замглавы Минфина США Адейемо заявил об эффективности потолка цен на российскую нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть, введенный в начале декабря, спустя полгода подтвердил свою эффективность. Его слова приводятся на сайте ведомства.

По оценке чиновника, успехом можно считать падение доходов федерального бюджета России в два раза, что подтверждается данными российского Минфина, и это при возросшем уровне экспорта. Адейемо указал, что в настоящее время Россия продает за рубеж больше нефти, чем год назад, но теперь она идет с дисконтом в 25 процентов по сравнению с мировыми ценами.

Замглавы Минфина напомнил, что сложности со страхованием судов заставляют Россию создавать собственную морскую нефтяную экосистему для доставки сырья покупателям. Для этого Центробанк России выдал гарантии почти на девять миллиардов долларов в рамках схемы перестрахования. Таким образом, подчеркнул Адейемо, Кремль не может больше использовать эти деньги для военных целей, инвестировать их в производство танков и другого оружия.

Эмбарго стран Евросоюза на российскую нефть и потолок цен, установленный на уровне 60 долларов за баррель, вступили в силу 5 декабря 2022 года. С того момента Минфин ни разу не сообщал о превышении средней стоимости барреля этой отметки.

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Дороже всего основной российский экспортный сорт Urals торговался в апреле, однако в мае он вновь подешевел на 5,3 доллара, до 53,34 доллара за баррель. По итогам первых пяти месяцев года бюджет получил 2,853 триллиона рублей нефтегазовых доходов.

В результате общие доходы бюджета упали на 19 процентов, при этом расходы увеличились на 27 процентов. Накануне, 15 июня, в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что к концу года его ведомство надеется резко нарастить нефтегазовые доходы за счет изменения системы расчета налогов на добычу полезных ископаемых, а также урезать расходы, чтобы не допустить выход дефицита бюджета за установленные рамки.

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    Платон Щукин
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