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11:37, 16 июня 2023Наука и техника

Видеоигры перестали поддерживать жесткие диски

The Verge: многие видеоигры стали требовать наличие твердотельного, а не жесткого диска

Фото: Samsung Memory / Unsplash

Современные видеоигры начали выпускать и адаптировать только под твердотельные накопители. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты портала обратили внимание на изменившиеся системные требования новых видеоигр. Так, представители Microsoft на презентации Xbox Games Showcase сообщили, что игра Starfield будет требовать минимум 125 гигабайт на SSD. В CD Projekt RED отметили, что для запуска обновленной версии Cyberpunk 2077 будет необходимо наличие твердотельного накопителя.

«Это не рекомендация — это минимальные требования для игр», — подчеркнули авторы. Специалисты отметили, что все большее количество студий требует наличие SSD. На основе этой информации авторы предсказали постепенный отказ геймеров от компьютеров и консолей с жестким диском. Журналисты заявили, что создатели тайтлов перестают поддерживать HDD, чтобы добиться от своих игр максимально возможной производительности.

«Твердотельные накопители предлагают более быстрое время загрузки, улучшенную потоковую передачу и более высокую общую производительность по сравнению с жесткими дисками», — объяснили изменения в CD Projekt RED.

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Авторы The Verge отметили, что с появлением новых правил приставками прошлых поколений постепенно перестанут пользоваться. В первую очередь речь идет о PlayStation 4 и Xbox One, которые поставлялись с HDD.

В конце 2022 года специалисты Backblaze предсказали удешевление жестких дисков. По оценке аналитиков, к 2025 году средняя стоимость одного гигабайта при покупке HDD объемом на 22 и 24 терабайта составит 0,01 доллара.

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    Андрей Ставицкий
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