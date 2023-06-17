Уход Аршавина из «Зенита» опровергли

«Матч ТВ»: информация об уходе Андрея Аршавина из «Зенита» 1 июля является недостоверной

«Матч ТВ» опроверг информацию об уходе из «Зенита» заместителя генерального директора по спортивному развитию Андрея Аршавина. Об этом сообщается на сайте издания.

«Ранее появившаяся информация об уходе Андрея Аршавина из "Зенита" 1 июля является недостоверной», — говорится в сообщении. Отмечается, что специалист продолжит работу в клубе.

16 июня «РБ Спорт» стало известно, что Аршавин принял решение покинуть команду. Эту должность экс-футболист занимает с января 2022 года.

С 2020 года экс-футболист занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола. До этого он работал в качестве советника генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

