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07:08, 17 июня 2023Спорт

Легионер ЦСКА рассказал о сложностях жизни в России

Легионер ЦСКА Клаэссон заявил, что самым непростым в России для него стал языковой барьер

Шведский защитник хоккейного ЦСКА Фредрик Клаэссон рассказал о сложностях в первые месяцы жизни в России. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Хоккеист признался, что самым непростым испытанием для него стал языковой барьер. «Понимать приложения, как доехать на метро до арены, какую игру хотят видеть от меня тренеры», — заявил легионер. Он отметил, что решение о переезде в Россию не было для него тяжелым, поскольку желание выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) у него появилось еще четыре года назад.

Клаэссон пополнил состав ЦСКА в 2022 году. В сезоне-2022/2023 он вышел на лед в 60 встречах, забросил четыре шайбы и совершил десять результативных передач.

В сезоне-2022/2023 московские армейцы второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии они победили «Ак Барс» со счетом 4-3.

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    Андрей Стрельцов
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