Сечин назвал рост количества электромобилей риском для мировой энергосистемы

Игорь Сечин на ПМЭФ назвал рост количества электромобилей риском для мировой энергосистемы

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин во время 26 Петербургского международного экономического форума назвал рост количества электромобилей риском для мировой энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, растущее число автомобилей с электродвигателями будет испытанием для устойчивости мировой энергосистемы. «Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции и поставки зеленой энергии», — заявил он.

Ранее в июне стало известно, что глава «Роснефти» представит ключевой доклад на Энергетической панели ПМЭФ. Сообщалось, что особое внимание Игорь Сечин захотел уделить неустойчивости мировой финансовой и экономической системе, банковскому кризису США и снижающейся роли доллара в качестве резервной валюты.