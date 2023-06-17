Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу «Давай поженимся»

Гарик Харламов назвал возвращение шоу «Давай поженимся» в эфир самой радостной новостью

Популярный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал новость о возвращении в эфир Первого канала шоу «Давай поженимся». Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Юморист признался, что возобновление съемок программы стало самой радостной новостью для него за последнее время.

«Ура!» – написал он, совместив текст новости о возвращении шоу с кадром из фильма «Свадьба в Малиновке», на котором герой произносит фразу: «Наконец-то дождались!».

Накануне генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир в конце июня. «Съемки программы "Давай поженимся!" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — заявил Эрнст.

«Давай поженимся!» и некоторые другие развлекательные передачи убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. В пресс-службе телеканала объяснили такое решение желанием сделать упор на показ общественно-политических программ.