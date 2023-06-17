В Днепре более чем на четыре метра упал уровень воды

В Днепре в подконтрольном Киеву Херсоне более чем на четыре метра упал уровень воды

В Днепре в подконтрольном Киеву Херсоне более чем на четыре метра упал уровень воды. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Укргидроэнерго».

«По состоянию на 17 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 сантиметра в час. В целом с 8 июня уровень воды с 5,68 метра снизился более чем на 4,36 метра и сейчас составляет 1,30 метра», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «5.ua» сообщило, что в Херсоне произошли взрывы. Информацию о взрывах подтвердила онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.