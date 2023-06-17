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13:37, 17 июня 2023Мир

Во Франции задержан подозреваемый в покушении на Макрона

Во Франции задержали 20-летнего плотника, запустившего пиротехнику в вертолет Макрона

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемого в покушении на жизнь на президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Известно, что 27 апреля глава упомянутого государства находился у замка Château de Joux, где были протестующие против пенсионной реформы, которые пытались прорвать оцепление. Когда президент собирался отбыть из указанного места на вертолете, один из бунтующих запустил в него ракету с газовой шашкой.

В ходе расследования выяснилось, что пиротехнику запустил 20-летний плотник. Мужчину задержали у его дома и поместили под стражу.

При этом задержанный не отрицал своего поступка и заявил, что таким образом хотел дать понять, что жители республики не согласны с политикой Макрона. В свою очередь, адвокат нарушителя добавил, что обжаловал требование о заключении его подопечного как минимум на один год.

Ранее в июне стало известно, что Макрон захотел приехать на саммит БРИКС в ЮАР. Французское издание L'Opinion со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой.

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    Екатерина Ештокина
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