В РФС оценили шансы сборной России принять участие в чемпионате мира-2026

В РФС заявили, что работают над тем, чтобы сборная России приняла участие в ЧМ-2026

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шансы сборной России принять участие в чемпионате мира-2026. Его слова приводит ТАСС.

«Мы над этим работаем, мы являемся частью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — заявил Митрофанов. Он отметил, что отбор на турнир начинается в конце осени 2024 года, и выразил надежду, что УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) примут соответствующее решение.

5 апреля глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что до конца спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд на соревнования. Он добавил, что в любом случае это решение остается за исполнительным комитетом организации.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.