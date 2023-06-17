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11:11, 17 июня 2023Спорт

В РФС оценили шансы сборной России принять участие в чемпионате мира-2026

В РФС заявили, что работают над тем, чтобы сборная России приняла участие в ЧМ-2026

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шансы сборной России принять участие в чемпионате мира-2026. Его слова приводит ТАСС.

«Мы над этим работаем, мы являемся частью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — заявил Митрофанов. Он отметил, что отбор на турнир начинается в конце осени 2024 года, и выразил надежду, что УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) примут соответствующее решение.

5 апреля глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что до конца спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд на соревнования. Он добавил, что в любом случае это решение остается за исполнительным комитетом организации.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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