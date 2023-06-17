Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
1:0
2-й сет
live
Александра Саснович
Хертогенбосх (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
13:30 (Мск)
Виктория Грунчакова
Хертогенбосх (ж)
Черногория
Сегодня
19:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа G. 3-й тур
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Эстония
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа F. 3-й тур
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Босния и Герцеговина
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа J. 3-й тур
12:24, 17 июня 2023Спорт

Российский чемпион Bellator рассказал о похвале от Федора Емельяненко

Чемпион Bellator Немков рассказал, что Федор Емельяненко похвалил его после боя с Ромеро

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о похвале от Федора Емельяненко после поединка против кубинца Йоэля Ромеро. Его слова передает Metaratings.

«После поединка Федор Емельяненко сказал, что все было отлично», — поделился он. Спортсмен добавил, что хотелось завершить схватку досрочно, но «победа есть победа».

Поединок прошел 17 июня в Чикаго и продлился все пять раундов. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, 30-летний Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.

Всего на счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В Европе предупредили об угрозе использования замороженных активов России
    Три человека пострадали при взрыве в шахте на Украине
    Россиянам напомнили о былой популярности чайного гриба
    На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
    Ученые показали модель работника на удаленке из будущего
    В России захотели запретить параллельный импорт техники Samsung и LG
    Американский разведчик посоветовал Украине засудить главу Генштаба США
    В России увидели сигнал в словах Путина о ядерном оружии
    В Минцифры назвали блокировку YouTube преждевременной
    39-летняя Наталья Рудова показала фигуру в купальнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.