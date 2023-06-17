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04:07, 17 июня 2023Интернет и СМИ

Западу посоветовали отказаться от важного обещания Украине

Экс-постпред США Хантер: Западу стоит отказаться от обещания Буша о приеме Украины в НАТО
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Западу необходимо отказаться от громкого обещания бывшего президента США Джорджа Буша о приеме Украины в НАТО. Об этом заявил постпред Штатов при альянсе Роберт Хантер в статье для издания Responsible Statecraft.

«США уже начиная на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счет», — посоветовал дипломат.

Бывший постпред также подчеркнул, что сам факт рассмотрения странами альянса членства Украины оборачивается негативными последствиями. По мнению Хантера, принятие Киева в НАТО могло бы привести к полномасштабной войне с Москвой.

Эта логика и «тормозит» усилия ряда стран по принятию Украины в блок, несмотря на просьбы главы государства Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным.

При этом заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее рассказал, что заявку Киева на вступление страны в альянс уже поддержали 20 стран-членов альянса. Они подписали с Украиной соответствующие декларации. На данный момент в НАТО входит 31 государство.

В свою очередь, 3 июня Зеленский обвинил ряд стран НАТО в том, что они не хотят включать Украину в альянс из-за страха перед Россией.

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    Марина Совина
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