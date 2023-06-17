Во Франции сообщили о втором землетрясении

На западе Франции зафиксировали второй подземный толчок магнитудой 5

На западе Франции зафиксировали второй подземный толчок магнитудой 5 спустя менее 12 часов после первого землетрясения. Об этом сообщает TACC со ссылкой на префектуру департамента Де-Севр.

В заявлении префектуры говорится, что повторная сейсмическая активность ощущалась сегодня утром, 17 июня, приблизительно в 04:30 по местному времени. При этом спасатели проводят проверки состояния зданий, в том числе тех, что пострадали в результате первого толчка 16 июня.

Власти департаментов пострадавших районов рассказали, что сейсмическая активность привела к повреждениям и частичному обрушению десятков домов.

О первом землетрясении во Франции стало известно вечером 16 июня. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.