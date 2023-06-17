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09:40, 17 июня 2023Среда обитания

Землетрясение разрушило несколько зданий во Франции

Землетрясение во Франции разрушило несколько зданий и повредило инфраструктуру

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Несколько зданий получили серьезные повреждения в результате землетрясения во Франции. О последствиях сейсмособытия сообщается на канале префектуры Де-Севр в Twitter.

В пресс-службе префектуры указали, что при землетрясении пострадал один человек, он получил легкое ранение. Отмечается, что ему уже оказали помощь спасатели.

После произошедшего местные власти установили периметр безопасности вокруг одной из церквей.

О том, что во Франции произошло землетрясение, стало известно вечером 16 июня. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.

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