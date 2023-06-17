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23:25, 17 июня 2023Россия

Песков рассказал о прогулке Путина и африканской делегации по Петергофу

Пресс-секретарь президента Песков: африканская делегация посетила с Путиным Петергоф

Фото: Host photo agency RIA Novosti / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что после официальных переговоров африканская делегация посетила Петергоф вместе с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что африканская делегация и Путин на катере дошли до Петергофа, где вышли на берег. «Президент их сопровождал. Посмотрели дворец, прогулялись по парку», — добавил представитель Кремля.

17 июня в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце состоялись переговоры Путина с делегацией стран Африки — главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Накануне африканские лидеры посетили Киев, где встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он не увидел логики в их дальнейшей поездке в Россию.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент Путин.

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    Марина Совина
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