Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР

Глава Казахстана Токаев призвал перестать называть объекты страны в честь деятелей СССР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перестать называть объекты страны в честь деятелей СССР. Об этом сообщает РБК.

По словам главы государства, власти Казахстана должны создать список собственных «выдающихся фигур».

«Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — заявил глава Казахстана.

Токаев также добавил, что сферу ономастики (раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации — прим. «Ленты.ру») необходимо регламентировать с учетом общенациональных приоритетов. При этом он уточнил, что упомянутый раздел науки является прерогативой государства, а не родственников или потомков известных личностей.

В марте Токаев призвал быть внимательнее при установке памятников деятелям СССР. По его словам, в стране продолжается практика установки монументов и бюстов, в том числе тем личностям, которые принимали участие в массовых репрессиях. Он также отметил, что в стране все чаще устанавливают памятники деятелям, известным лишь в одном регионе Казахстана.