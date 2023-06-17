Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:31, 17 июня 2023Бывший СССР

Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР

Глава Казахстана Токаев призвал перестать называть объекты страны в честь деятелей СССР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перестать называть объекты страны в честь деятелей СССР. Об этом сообщает РБК.

По словам главы государства, власти Казахстана должны создать список собственных «выдающихся фигур».

«Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — заявил глава Казахстана.

Материалы по теме:
Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Отречемся от старого мира.Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
15 ноября 2021
Чужая Победа. Почему накануне 9 мая в странах бывшего СССР сносили памятники и отменяли праздничные мероприятия
Чужая Победа.Почему накануне 9 мая в странах бывшего СССР сносили памятники и отменяли праздничные мероприятия
9 мая 2022
«Это же боль для нас!» В Прибалтике вновь сносят мемориалы советским воинам. Почему властям так важно избавиться от них?
«Это же боль для нас!»В Прибалтике вновь сносят мемориалы советским воинам. Почему властям так важно избавиться от них?
12 сентября 2022

Токаев также добавил, что сферу ономастики (раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации — прим. «Ленты.ру») необходимо регламентировать с учетом общенациональных приоритетов. При этом он уточнил, что упомянутый раздел науки является прерогативой государства, а не родственников или потомков известных личностей.

В марте Токаев призвал быть внимательнее при установке памятников деятелям СССР. По его словам, в стране продолжается практика установки монументов и бюстов, в том числе тем личностям, которые принимали участие в массовых репрессиях. Он также отметил, что в стране все чаще устанавливают памятники деятелям, известным лишь в одном регионе Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле рассказали о возможных границах «санитарной зоны» на Украине
    Сечин назвал рост количества электромобилей риском для мировой энергосистемы
    В Кремле заявили об отказе терпеть плохое отношение Запада к журналистам России
    Лоси вышли на автомагистраль в Подмосковье и попали на видео
    Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР
    Вертолет с пассажирами совершил экстренную посадку в Якутии
    Россиянам предрекли рост заболеваемости COVID-19
    В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
    Украинец Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину
    Стало известно о перекрытиях на МКАД
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.