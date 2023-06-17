Стало известно о ликвидации двух полковников ВСУ

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации двух полковников ВСУ

Ликвидированы два полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

Как уточнил источник, обстоятельства гибели офицеров украинской армии не уточняются. «Но известно, что оба они были "ветеранами АТО" и с 2014 года поддерживали карательную операцию в Донбассе», — подчеркнул он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что офицеры 53-й бригады украинской армии, стоявшие под Авдеевкой (территория Донецкой народной республики (ДНР), находящаяся под контролем Киева), под угрозой расстрела запрещали новобранцам отступать с передовых позиций.

Также стало известно, что порядка 200 украинских военнопленных захотели вступить в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный в ДНР.