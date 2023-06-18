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18:56, 18 июня 2023Спорт

Стало известно о будущем Кокорина в «Фиорентине»

Corriere dello Sport: «Фиорентина» хочет продать Кокорина или расторгнуть с ним контракт

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Итальянская «Фиорентина» отказалась рассчитывать на российского нападающего Александра Кокорина. О будущем футболиста стало известно Fiorentina News со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство команды рассматривает два варианта. В первом случае итальянцы хотят договориться с кипрским «Арисом», где Кокорин играл в аренде, о трансфере, во втором — расторгнуть контракт.

14 июня «Фиорентина» заявила о готовности продать Кокорина после аренды в «Арисе». У 32-летнего форварда остался один год по контракту с «фиалками».

Кокорин играл за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Агент футболиста заявил, что нападающий вернется в расположение «Фиорентины» на сборы. Также отмечалось, что у «Ариса» есть сложности с выкупом спортсмена из-за его высокой зарплаты.

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    Анастасия Борисова
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