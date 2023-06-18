Роспотребнадзор предупредил о рисках распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о рисках распространения холеры в России

Риски распространения холеры в России сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

По ее словам, при этом случаев заболевания в России несколько лет практически нет. «Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира», — предупредила она. По словам руководителя, любой турист может занести инфекцию самолетом.

Она отметила, что Роспотребнадзор делал и делает все, чтобы не допустить проникновения инфекции в страну.

Ранее Попова отметила, что власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы россияне были защищены от заболевания. Она добавила, что в стране имеются запасы отечественной вакцины от холеры, которая является эффективным средством борьбы с инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об ухудшении ситуации с заболеваемостью холерой.