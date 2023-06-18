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10:28, 18 июня 2023Россия

В России отреагировали на раскрытую офисом Зеленского тактику контрнаступления

Сенатор Карасин усомнился в достоверности раскрытой Киевом тактики контрнаступления ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в достоверности раскрытой главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком тактики контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в эфире телеканала «FreeДом» Подоляк рассказал о тактике, которой следуют ВСУ при проведении контрнаступления. Глава офиса президента Украины подчеркнул, что украинские войска постепенно увеличивают интенсивность огня по разным направлениям.

«Когда выступает господин Подоляк, у меня лично складывается ощущение, что во всех этих выступлениях пропаганда и попытка навести тень на плетень затмевает все остальное. Он хорошо известен как информационный провокатор», — сообщил Карасин.

Очень подозрительно выглядит детализация планов в военной сфере, особенно при подготовке или проведении так называемых контрнаступательных действий. Потому что тогда теряется смысл всей военной подготовки. Это дополнительный фактор, который вызывает серьезные вопросы к достоверности того, что сказано

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что заявление Подоляка — это пример информационной войны, которую нынешний киевский режим ведет сразу на нескольких фронтах.

«Один из этих фронтов — это западное общественное мнение, которое в Киеве пытаются убедить в серьезности намерений и в серьезности подготовки», — заключил сенатор.

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10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ уже ведут контрнаступление. Он не привел подробности действий, но отметил, что «мы обязательно это все будем ощущать».

Днем ранее о начале контрнаступлении ВСУ также заявил президент России Владимир Путин. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства подчеркнул, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий.

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    Варвара Кошечкина
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