Оценено влияние сокрытия информации о состоянии главы ГУР Украины на СВО
Состояние главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, каким бы оно ни было, никак не отразится на специальной военной операции (СВО). Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил влияние сокрытия информации о состоянии начальника ГУР Украины кандидат политических наук Станислав Бышок.
Ранее стало известно, что британская газета The Daily Telegraph не смогла подтвердить данные о том, что глава ГУР Украины Буданов жив. Издание сообщает, что представители и помощники Буданова выступили с опровержением сообщений некоторых российских СМИ о его тяжелом ранении, но подтверждений этому, хотя бы в виде снимков, нет.
Состояние любого кризиса и войны — это состояние не только силовой конфронтации, но и информационной
«Мы знаем, что неоднократно появлялась информация относительно ранения или смерти того или иного украинского или российского деятеля, участвующего в спецоперации. Потом кто-то появлялся, кто-то не появлялся», — отметил Бышок.
Политолог сообщил, что принципиальным вопросом в таком случае становится вопрос не состояния человека, а влияния его отсутствия на силовые действия.
«Ответ: влияния скорее нет. Потому что война начинается и заканчивается не министрами обороны, а представителями власти гражданской, то есть президентами. Говоря о российской спецоперации — президентами России и Украины», — добавил он.
Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что на Украине, как и в России, большая армия. Поэтому если что-то случится с Ивановым, то его место займет Петров, потом Сидоров и так далее.
Поэтому эти игры относительно того, жив человек или нет, никак не влияют на принципиальный вопрос сегодняшнего дня
«А принципиальный вопрос сегодняшнего дня — это возможность прекратить боевые действия. Эта возможность находится в руках исключительно представителей власти гражданской и никак не связана со здоровьем того или иного военачальника», — заключил Бышок.
17 июня экс-депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал о возможной смерти Буданова. По его словам, он скончался, не приходя в сознание, после тяжелого ранения.
15 июня сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года.