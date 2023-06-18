Оценено влияние сокрытия информации о состоянии главы ГУР Украины на СВО

Политолог Бышок: состояние главы ГУР Украины Буданова никак не отразится на СВО

Состояние главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, каким бы оно ни было, никак не отразится на специальной военной операции (СВО). Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил влияние сокрытия информации о состоянии начальника ГУР Украины кандидат политических наук Станислав Бышок.

Ранее стало известно, что британская газета The Daily Telegraph не смогла подтвердить данные о том, что глава ГУР Украины Буданов жив. Издание сообщает, что представители и помощники Буданова выступили с опровержением сообщений некоторых российских СМИ о его тяжелом ранении, но подтверждений этому, хотя бы в виде снимков, нет.

Состояние любого кризиса и войны — это состояние не только силовой конфронтации, но и информационной Станислав Бышок политолог

«Мы знаем, что неоднократно появлялась информация относительно ранения или смерти того или иного украинского или российского деятеля, участвующего в спецоперации. Потом кто-то появлялся, кто-то не появлялся», — отметил Бышок.

Политолог сообщил, что принципиальным вопросом в таком случае становится вопрос не состояния человека, а влияния его отсутствия на силовые действия.

«Ответ: влияния скорее нет. Потому что война начинается и заканчивается не министрами обороны, а представителями власти гражданской, то есть президентами. Говоря о российской спецоперации — президентами России и Украины», — добавил он.

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что на Украине, как и в России, большая армия. Поэтому если что-то случится с Ивановым, то его место займет Петров, потом Сидоров и так далее.

Поэтому эти игры относительно того, жив человек или нет, никак не влияют на принципиальный вопрос сегодняшнего дня Станислав Бышок политолог

«А принципиальный вопрос сегодняшнего дня — это возможность прекратить боевые действия. Эта возможность находится в руках исключительно представителей власти гражданской и никак не связана со здоровьем того или иного военачальника», — заключил Бышок.

17 июня экс-депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал о возможной смерти Буданова. По его словам, он скончался, не приходя в сознание, после тяжелого ранения.

15 июня сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года.