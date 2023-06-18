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18:14, 18 июня 2023Бывший СССР

Оценено влияние сокрытия информации о состоянии главы ГУР Украины на СВО

Политолог Бышок: состояние главы ГУР Украины Буданова никак не отразится на СВО

Фото: Libkos / AP

Состояние главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, каким бы оно ни было, никак не отразится на специальной военной операции (СВО). Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил влияние сокрытия информации о состоянии начальника ГУР Украины кандидат политических наук Станислав Бышок.

Ранее стало известно, что британская газета The Daily Telegraph не смогла подтвердить данные о том, что глава ГУР Украины Буданов жив. Издание сообщает, что представители и помощники Буданова выступили с опровержением сообщений некоторых российских СМИ о его тяжелом ранении, но подтверждений этому, хотя бы в виде снимков, нет.

Состояние любого кризиса и войны — это состояние не только силовой конфронтации, но и информационной

Станислав Бышокполитолог

«Мы знаем, что неоднократно появлялась информация относительно ранения или смерти того или иного украинского или российского деятеля, участвующего в спецоперации. Потом кто-то появлялся, кто-то не появлялся», — отметил Бышок.

Политолог сообщил, что принципиальным вопросом в таком случае становится вопрос не состояния человека, а влияния его отсутствия на силовые действия.

«Ответ: влияния скорее нет. Потому что война начинается и заканчивается не министрами обороны, а представителями власти гражданской, то есть президентами. Говоря о российской спецоперации — президентами России и Украины», — добавил он.

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что на Украине, как и в России, большая армия. Поэтому если что-то случится с Ивановым, то его место займет Петров, потом Сидоров и так далее.

Поэтому эти игры относительно того, жив человек или нет, никак не влияют на принципиальный вопрос сегодняшнего дня

Станислав Бышокполитолог

«А принципиальный вопрос сегодняшнего дня — это возможность прекратить боевые действия. Эта возможность находится в руках исключительно представителей власти гражданской и никак не связана со здоровьем того или иного военачальника», — заключил Бышок.

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17 июня экс-депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал о возможной смерти Буданова. По его словам, он скончался, не приходя в сознание, после тяжелого ранения.

15 июня сообщалось, что Буданов был ранен в результате российского ракетного удара по Киеву 29 мая 2023 года.

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    Варвара Кошечкина
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