AT: Трамп был прав в отношении России, но эта позиция не устроила истеблишмент США

Обозреватель American Thinker Мэтью Андерссон признал правоту бывшего президента США Дональда Трампа в отношении России. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном могли быть нормальные, продуктивные отношения, однако эта позиция не устроила американский истеблишмент.

По словам автора статьи, экс-глава Белого дома проявил проницательность в основных политических вопросах, в том числе касающихся России.

Он отметил, что Трамп считал важным личный фактор и человеческий контакт между государствами, однако привилегированные круги Вашингтона предпочли придерживаться формальностей и доктрины холодной войны.

«Америка и Россия могли бы стать союзниками и естественными деловыми партнерами или, по крайней мере, постоянными конкурентами. Но вашингтонский истеблишмент с менталитетом холодной войны зарабатывает на жизнь борьбой, страхом и конфликтами», — подчеркнул Андерссон.

Он заключил, что Трамп был фактически мирным президентом, поэтому, если бы он остался у власти в США в настоящее время, конфликта с Россией можно было бы избежать.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине.

