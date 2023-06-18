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02:55, 18 июня 2023Интернет и СМИ

В США признали правоту Трампа в отношении России

AT: Трамп был прав в отношении России, но эта позиция не устроила истеблишмент США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Обозреватель American Thinker Мэтью Андерссон признал правоту бывшего президента США Дональда Трампа в отношении России. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном могли быть нормальные, продуктивные отношения, однако эта позиция не устроила американский истеблишмент.

По словам автора статьи, экс-глава Белого дома проявил проницательность в основных политических вопросах, в том числе касающихся России.

Он отметил, что Трамп считал важным личный фактор и человеческий контакт между государствами, однако привилегированные круги Вашингтона предпочли придерживаться формальностей и доктрины холодной войны.

«Америка и Россия могли бы стать союзниками и естественными деловыми партнерами или, по крайней мере, постоянными конкурентами. Но вашингтонский истеблишмент с менталитетом холодной войны зарабатывает на жизнь борьбой, страхом и конфликтами», — подчеркнул Андерссон.

Он заключил, что Трамп был фактически мирным президентом, поэтому, если бы он остался у власти в США в настоящее время, конфликта с Россией можно было бы избежать.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине.

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    Марина Совина
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