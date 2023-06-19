У берегов Южной Африки произошло сильное землетрясение

EMSC: у берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Южно-Африканской Республики. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмическая активность была замечена в 21:59 по времени UTC (00:59 мск) в 1973 километрах к юго-востоку от столицы страны Кейптауна с населением почти 3,5 миллиона человек. Отмечается, что очаг залегал на глубине 33 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

17 июня в течение 12 часов произошли два землетрясения во Франции. Эпицентр сейсмособытия магнитудой находился в западной части страны. Их магнитуда составила 5,3 и 5. Несколько зданий получили серьезные повреждения.

11 июня землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано у Уракавы на южном побережье японского острова Хоккайдо. По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18:55 по местному времени (12:55 мск). Очаг землетрясения был на глубине 140 километров под водой.