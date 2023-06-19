Десятки тысяч человек в Узбекистане остались без света из-за пыльной бури

Около 30 тысяч человек в Узбекистане остались без света из-за пыльной бури

Несколько десятков тысяч человек в некоторых областях Узбекистана остались без света из-за пыльной бури. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на МЧС.

Пыльная буря накрыла Навоийскую, Бухарскую и Самаркандскую области. В итоге в ряде регионов без света оказались около 30 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Узбекистане произойдет усиление ветра с порывами до 25 метров секунду. В результате на дорогах поднимется пыль.

Ранее жительница Кызыла Республики Тыва, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что во время пыльной бури люди ходили «лунной походкой», чтобы их не сдул ветер. По ее словам, местные жители выходили на улицу, несмотря на непогоду, так как привыкли к сильным ветрам.