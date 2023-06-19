Блинкен описал роль Китая в урегулировании ситуации на Украине

Блинкен заявил, что Китай играет конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Китай играет конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин фактически не ответила на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, не подтвердив и не опровергнув готовность Пекина выступить в этой роли.

Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Тогда сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо». По словам китайского лидера, Пекин изложил свою позицию Вашингтону, стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в 2022 году между Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.