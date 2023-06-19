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10:43, 19 июня 2023Наука и техника

В США российский Ка-52 назвали суперхищником

19FortyFive: российский вертолет Ка-52 является суперхищником

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российский вертолет Ка-52, называемый «Аллигатором», является суперхищником. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала 19FortyFive Питер Сичиу.

«Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается настоящим хищником, которого следует опасаться на поле боя», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что в зоне специальной военной операции (СВО) российский Ка-52 успешно уничтожает украинскую бронетехнику. По словам Сичиу, успехи российского Ка-52 признают британские эсперты.

В июне Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52 на южно-донецком направлении.

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    Иван Потапов
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