В ФРГ потребуют от Борреля отреагировать на слова президента Чехии о русских

Правозащитники ФРГ потребуют от Борреля отреагировать на слова президента Чехии о русских

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) выпустила специальное заявление после высказываний президента Чехии Петра Павла о необходимости «пристального наблюдения» за россиянами, проживающими за границей. Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Правозащитники готовят обращения в адрес правительства ФРГ и Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с требованием отреагировать на заявление Петра Павла и факты нарушения прав человека по национальному признаку и обозначить свою позицию.

Эксперты VADAR напомнили, что во время Второй мировой войны около 120 тысяч человек японского происхождения были насильно помещены в лагеря для интернированных после нападения японских войск на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Президент США Рональд Рейган принес официальные извинения за лагеря в 1988 году. Президент США Джо Байден заявил в феврале, что это «один из самых позорных периодов в американской истории», не имеющий отношения к верховенству закона.

«Не могу дать объяснения тому, что для Петра Павла этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря. Это исходит из контекста его заявления, — заявил президент ассоциации Ульрих Ойме, расценив высказывания чешского президента как «факт откровенной русофобии, оторванный от исторического и политического опыта».

По его словам, вброс подобной идеи в публичное пространство — один из шагов к тому, чтобы в итоге сделать ее нормой в глазах общества. «Мне кажется, это дает понять, почему для политиков стран ЕС не является проблемой сотрудничество с украинскими нацистами: объединяют те же идеи», — подчеркнул Ойме.

По мнению немецких правозащитников, европейские политики вновь доказывают, что именно они стали причиной миллионов жертв за последние несколько сотен лет. «Внезапно проявляется расизм, звучат подстрекательства к погромам и кровной мести по национальному признаку (...), а права человека превращаются в атавизм прошлых благополучных лет», — говорится в тексте заявления.

Депутат бундестага от партии АдГ, вице-президент VADAR Евгений Шмидт указал на отсутствие в немецких СМИ оценки слов президента Чехии со стороны правящих немецких политиков. Он заявил о намерении от правительства Германии прокомментировать слова Петра Павла, «насколько они соответствуют закону о разжигании межнациональной розни, отвечают принципам европейской и немецкой политики в том числе».

В настоящее время VADAR готовит запросы в адрес правительства Германии и Борреля с требованием обозначить свою позицию по заявлению Петра Павла и фактам нарушения прав человека по национальному признаку.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что спецслужбы принимающих стран должна следить за всеми россиянами, проживающими на Западе. На вопрос, что он подразумевает под наблюдением, политик пояснил, что имел в виду «находиться под пристальным вниманием служб безопасности». По его мнению, это «просто цена» российской специальной военной операции на Украине.

Позже пресс-секретарь президента выступила с официальным комментарием, уточнив, что Петр Павел не имел в виду, что это нужно делать прямо сейчас, и не предлагал «интернирование или какое-либо преследование».

Сам Павел позже пояснил, что его высказывание не прозвучало как одобрение действий США по отношению к японцам во время Второй мировой войны. Он добавил, что считает целесообразным наблюдать не за каждым россиянином в отдельности, а за российской общиной в целом.