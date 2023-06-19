Тело брата сооснователя группы Cream Soda нашли в Волге спустя три месяца

Тело брата сооснователя Cream Soda нашли в камышах Волги спустя три месяца после пропажи

Тело брата сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова нашли в Волге спустя три месяца после пропажи. Об этом сообщает 76.ru.

Роман Свиргунов был последним, кто числился пропавшим без вести после трагедии, произошедшей в марте. Сообщается, что его тело обнаружили в камышах в километре от того места, где компания друзей провалилась под лед.

«Тело оказалось на маленькой глубине, водолазы там даже не искали», — сообщил начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

О пропаже Дмитрия Свиргунова и его друзей сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду реки Волги в селе Диево-Городище Ярославской области. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Ухтомский скончался в машине скорой помощи.

Позже гибель лидера коллектива подтвердили в экстренных службах Ярославской области.