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13:12, 19 июня 2023Культура

Тело брата сооснователя группы Cream Soda нашли в Волге спустя три месяца

Тело брата сооснователя Cream Soda нашли в камышах Волги спустя три месяца после пропажи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andrei Kamenev / Globallookpress.com

Тело брата сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова нашли в Волге спустя три месяца после пропажи. Об этом сообщает 76.ru.

Роман Свиргунов был последним, кто числился пропавшим без вести после трагедии, произошедшей в марте. Сообщается, что его тело обнаружили в камышах в километре от того места, где компания друзей провалилась под лед.

«Тело оказалось на маленькой глубине, водолазы там даже не искали», — сообщил начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

О пропаже Дмитрия Свиргунова и его друзей сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду реки Волги в селе Диево-Городище Ярославской области. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Ухтомский скончался в машине скорой помощи.

Позже гибель лидера коллектива подтвердили в экстренных службах Ярославской области.

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    Анастасия Астахова
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