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07:01, 19 июня 2023Забота о себе

Сексолог перечислил неочевидные интимные страхи женщин

Сексолог Соболев рассказал, что женщины боятся не понравиться мужчине во время оргазма

Фото: Сharlesdeluvio / Unsplash

Некоторые женщины боятся не понравиться мужчинам во время своего оргазма или получить травму во время секса, рассказал психолог и сексолог Дмитрий Соболев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил неочевидные женские интимные страхи.

По мнению психолога, все женские фобии об интимной жизни берут начало в стереотипной установке, что многие мужчины могут «поматросить и бросить». Соболев призвал помнить, что так же могут поступить и женщины, и подобное поведение больше зависит от характера человека, чем от его пола, но добавил, что от мужчин действительно чаще ждут подвоха.

«Из этого вырастают страхи, способствующие формированию определенных моделей восприятия и поведения, — говорит врач. — Глубинные страхи женщин, связанные с сексом, можно условно разделить на две группы. Первая: боязнь, что мужчина использует ее как сексуальный объект, но не оценит как личность. Вторая: страх вложиться в бесперспективные отношения и при этом крепко эмоционально привязаться к мужчине».

Многие женщины уверены, что мужчины хотят от них только секса, отметил сексолог. Они считают, что, как только их тело потеряет привлекательность, партнер уйдет к другой.

Страх быть недостаточно привлекательной для мужчины тянет много других негативных последствий. Женщины начинают оголтело бросаться следить за красотой, совершать необдуманные поступки. Однако бросить партнершу мужчина может в большей степени из-за ненастроенной коммуникации и из-за отсутствия эмоциональной близости, чем из-за внешности

Дмитрий Соболевпсихолог, сексолог

У некоторых женщин существует боязнь раздеться перед мужчиной и услышать насмешку или критику внешности, продолжил собеседник «Ленты.ру». Бывает и так, что женщины опасаются не получить ожидаемый отклик на свои действия. Это может случиться в ситуации, когда, например, девушка весь вечер готовится к свиданию, покупает красивое белье и создает романтическую обстановку, а мужчина не замечает ее старания и не благодарит, пояснил Соболев.

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Также, по словам сексолога, женщин страшит перспектива привязаться к мужчине, а потом понять, что он ей не подходит.

Такой страх возникает, когда секс случается раньше, чем женщина узнает партнера. Поначалу ей кажется, что он подходящий ей человек. Затем она начинает понимать, что они разные, он не дотягивает до нее интеллектом, из-за этого теряет сексуальную тягу к нему. Она понимает, что из ситуации два выхода: мужчина заметит это и разорвет связь, либо женщина и дальше будет находиться в бесперспективных отношениях

Дмитрий Соболевпсихолог, сексолог

Страх не получить удовольствие в постели самой и не доставить удовольствия партнеру отравляет жизнь многим женщинам, добавил Соболев. По его словам, в таких случаях лучше говорить о желаниях прямо, а не туманно намекать, не получать понимания и еще больше разочаровываться.

Случаются и такие страхи, как опасение травмировать половые органы из-за сильных фрикций или несоответствия размеров члена и влагалища. Как следствие — потерять перспективные отношения из-за физических особенностей. Или страх оргазма. Например, если женщина думает, что во время оргазма становится непривлекательной, мышцы напрягаются, лицо искажается

Дмитрий Соболевпсихолог, сексолог

Напоследок Соболев обратил внимание, что принятие в сексе важно и для женщин, и для мужчин. Он заключил, что лишь приняв друг друга со всеми недостатками партнеры наладят и отношения, и сексуальную жизнь.

Ранее Дмитрий Соболев рассказал о мужских скрытых страхах. По его словам, больше всего мужчины боятся критики в постели.

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    Вера Владзиевская
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