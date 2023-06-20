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06:30, 20 июня 2023Спорт

Стало известно о выдвинутом Анкалаеву требовании в UFC

Исмаилов рассказал, что UFC выдвинул Магомеду Анкалаеву требование развивать соцсети
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Тренер по смешанным единоборствам (ММА) Рамазан Исмаилов рассказал о требовании, выдвинутом российскому бойцу Магомеду Анкалаеву в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

«UFC выдвинул условия Анкалаеву, чтобы он развивал свои соцсети, чтобы он поднимал интерес аудитории. Им нужны шумные персонажи, как Конор Макгрегор, которые могут завести публику», — заявил Исмаилов.

11 декабря 2022 года Анкалаев провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал девять подряд побед в UFC. Всего на счету 30-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА.

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    Андрей Стрельцов
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