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19:51, 20 июня 2023Забота о себе

Звезда НБА рассказал о своем психическом расстройстве

Баскетболисту Тони Снеллу диагностировали расстройство аутического спектра
Тони Снелл

Тони Снелл. Фото: Petre Thomas-USA TODAY Sports / Reuters

31-летний американский баскетболист Тони Снелл, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал о своем психическом расстройстве. Беседу с ним публикует Today.

Врач рекомендовал Снеллу пройти осмотр после того, как его сын Картер стал демонстрировать задержку в развитии и у ребенка нашли расстройство аутического спектра (РАС). «Ребенком я всегда был одинок. Не мог поговорить с людьми о личном. Решил, что раз Картеру поставили диагноз, у меня, может, тоже он есть... Так я и осмелился пройти проверку», — поделился звезда НБА.

Снеллу поставили аналогичный диагноз. «Это было такое облегчение. Я понял, почему я такой, какой есть. Вся моя жизнь, все, что со мной случалось, обрело смысл. Появилась ясность, как будто я надел 3D-очки», — признался спортсмен.

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Снелл также отметил, что, если бы ему поставили диагноз еще в детстве, он вряд ли смог бы достичь успехов в спорте из-за стигматизации людей с психическими заболеваниями в то время.

Ранее 47-летняя австралийская певица Sia (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) впервые призналась, что у нее диагностировали РАС. По словам Sia, раньше она стыдилась своих проблем с психическим здоровьем.

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    Александра Лисица
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