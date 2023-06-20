Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО

«РВ»: чемпион Украины по кикбоксингу Бордусь погиб за запорожском направлении в зоне СВО

Чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации авторов, спортсмен родился в 2000 году в Киеве. Молодой человек записался добровольцем в территориальную оборону 24 февраля 2022 года. Сначала он принимал участие в боях на лиманском направлении, однако потом попросил, чтобы его перевели в бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на запорожское направление.

Бордусь погиб 11 июня.

В марте в Федерации бокса Украины (ФБУ) сообщили о гибели 22-летнего украинского боксера Максима Галиничева. В мае 2022 года он отказался от участия в чемпионате Европы, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).