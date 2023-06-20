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17:16, 20 июня 2023Экономика

Цена на нефть рекордно выросла

Стоимость фьючерсов на нефть Brent поднялась до $77,13 за баррель впервые с 8 июня

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цена на нефть эталонного сорта Brent впервые с 8 июня поднялась выше отметки в 77 долларов за баррель — в верхней точке она достигала 77,13 доллара, прибавив 1,31 процента с начала торгов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Позднее в течение дня котировки перешли к резкому снижению. На момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель. В то же время нефть марки WTI на максимуме достигала уровня в 72,3 доллара за баррель, однако после резкого скачка упала до 69,9 доллара в нижней точке.

Цены на нефть зависят от двух противоположных факторов, считают аналитики «БКС Мир инвестиций». Котировки падают из-за слабого роста спроса на топливо, который связан с более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики Китая. В то же время цены поднимаются из-за ограничения предложения со стороны стран-членов ОПЕК+.

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Ранее крупнейший американский банк JPMorgan Chase ухудшил прогноз по ценам на нефть марки Brent на 2023 и 2024 годы. Финансовая организация ожидает, что в 2023 году средняя цена нефти составит 81 доллар за баррель, в 2024-м — 83 доллара. Аналитики банка считают, что планы стран ОПЕК+ сбалансировать нефтяные рынки в этом году не воплотятся в реальность.

В конце мая цена Brent обвалилась до 72 долларов за баррель на фоне опасений того, что страны ОПЕК+ не объявят о новых сокращениях добычи нефти. Также на снижение цены повлияли более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая.

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    Мария Черкасова
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