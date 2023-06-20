Российским туристам назвали зарубежные города с самым дешевым жильем

OneTwoTrip: Нячанг и Ханой стали городами с самым дешевым жильем для туристов из России

Российским туристам назвали зарубежные города, в которых в июле получится забронировать самое дешевое жилье. Рейтингом поделилось агентство РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис OneTwoTrip.

По данным экспертов, наиболее выгодно россияне смогут отдохнуть во вьетнамском Нячанге. Там комната в гостинице будет стоить от тысячи рублей. Бюджетные варианты размещения есть и в столице Вьетнама — Ханое, где минимальная цена выше всего на 100 рублей. Азербайджанский Баку также стал городом с самым дешевым жильем — номер в отеле обойдется от 1700 рублей в сутки.

Доступное жилье для российских туристов, согласно рейтингу OneTwoTrip, есть и в Бухаре (от 1800 рублей в сутки), Бангкоке и Хургаде (от 1900 рублей в сутки). В топ-10 также попали столица Малайзии Куала-Лумпур, казахские Шымкент и Алма-Ата и столица Армении Ереван.

Ранее туристы назвали города России, в которых они хотели бы провести летний отдых. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Также в десятке городов мечты для отдыха в летний период оказались Кисловодск, Дербент, Казань, Зеленоградск, Севастополь, Нижний Новгород и Москва. Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч человек.