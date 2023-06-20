Бывший парень впавшей в кому российской модели критиковал ее внешность

Бывший парень впавшей в кому российской модели Влады Антроповой осуждал ее внешность

Бывший парень впавшей в кому российской модели Влады Антроповой осуждал ее внешность. Соответствующую информацию публикует «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей девушки.

По словам источника, имя и фамилия которого неизвестны, 25-летняя девушка регулярно подвергалась критике со стороны бывшего возлюбленного по поводу ее внешнего вида. После расставания с избранником россиянка решила стать манекенщицей и изменить свой образ.

«Со школьных времен она была сильно влюблена в моего товарища — военного. Он хотел, чтобы она всегда выглядела как настоящая модель. Парень постоянно критиковал ее внешность, подгонял под свои идеалы. У них были тяжелые отношения, и они расстались еще в университете», — рассказала друг Антроповой.

Ранее в июне стало известно, что Влада Антропова впала в кому и находится в реанимации после пластической операции на носу в частной клинике под Москвой. Девушка обратилась за помощью в усовершенствовании внешности в медучреждение, расположенное в поселке Жуковка на Рублевском шоссе.