Названа возможная дата решения по включению России в черный список FATF

Решение по вопросу включения России в черный список FATF могут вынести 23 июня

Решение по вопросу возможного включения России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) могут вынести 23 июня, в последний день проходящей на этой неделе в Париже конфиденциальной дискуссии на ее пленарной сессии. Такую дату ТАСС назвали в пресс-службе организации.

«Дискуссии на пленарной сессии носят конфиденциальный характер, мы намерены подвести их итоги в пятницу вечером», — сказали в FATF, отметив, что до завершения обсуждений не могут предоставить дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что организация во вторник, 20 июня, может начать обсуждение дополнительных ограничений в отношении России, в том числе внесения ее в черный список финансово неблагонадежных государств. В феврале 2023 года членство страны в FATF было приостановлено. При этом за Россией сохранили ответственность за внедрение стандартов FATF и выполнение финансовых обязательств.

Если Россию внесут в черный список, всем государствам-членам группы, а также их финансовым организациям придется вести усиленную проверку операций со страной и в случае необходимости принимать меры по защите международной финансовой системы. Сейчас в черном списке FATF находятся Иран, Мьянма и Северная Корея, а в сером –- еще 23 государства, в том числе Турция, ЮАР и ОАЭ.

Как писало Bloomberg, ранее Москва обратилась как минимум к 12 государствам, заявив, что в случае включения России в черный список могут серьезно пострадать инвестиции и сотрудничество в оборонных и энергетических проектах.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков ранее предупредил, что включение России в черный список принесет больше проблем, чем отключение от системы международных платежей SWIFT, поскольку сделает невозможными переводы за рубеж. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, объективных оснований для включения России в этот список нет, но если будет принято «политически мотивированное решение, то, конечно, это осложнит платежи», писал «Коммерсантъ».