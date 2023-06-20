Беспилотник ВСУ сбросил сразу четыре боеприпаса на село под Курском

Shot: беспилотник ВСУ сбросил сразу четыре боеприпаса на курское село Гордеевка

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил сразу четыре боеприпаса на село Гордеевка Кореневского района Курской области. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, все произошло вечером 19 июня. Украинский дрон сбросил взрывчатку в 1,5 километрах от границы.

Как пишет Shot, в результате происшествия никто из жителей курского села не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

Накануне стало известно, что два человека пострадали при атаке со стороны Украины в поселке Глушково в Курской области.

Тогда уточнялось, что 67-летнюю женщину и 72-летнего мужчину задело осколками. Кроме того, в результате обстрела ВСУ в поселке оказались повреждены школа искусств, здание банка, несколько магазинов и линия электропередачи.

18 июня губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что обстрелу со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Глушковском районе.