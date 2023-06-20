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05:26, 20 июня 2023Россия

Российский город ушел под воду после сильного ливня

«КП»: город Балаклава на побережье Крыма ушел под воду после сильного ливня

Город Балаклава на побережье Крыма ушел под воду после сильного ливня. Видео опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Отмечается, что город накрыли мощные дожди. Однако местные жители не растерялись и занялись SUP-серфингом. На кадрах видно, как мужчина тянет второго горожанина на доске за трос.

14 июня стало известно, что на фоне ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание. После мэр Сочи закрыл пляжи из-за проливных дождей.

До этого сообщалось, что из-за мощного ливня сильно затопило Владивосток, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки.

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    Юлия Мискевич
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