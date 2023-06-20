«Ювентус» захотел купить лучшего бомбардира РПЛ сезона-2022/2023

UOL: «Ювентус» начал переговоры о трансфере бразильского нападающего «Зенита» Малкома

«Ювентус» захотел купить бразильского нападающего «Зенита» Малкома. Об этом сообщает UOL.

Туринский клуб готовит официальное предложение о переходе 26-летнего футболиста. Отмечается, что команда уже начала переговоры.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и четырехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России.