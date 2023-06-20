Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 20 июня 2023Россия

В Госдуме отреагировали на идею о новом способе использовать маткапитал

Депутат Бессараб выступила против идеи использования маткапитала в качестве вклада

Фото: Ostap Senyuk / Unsplash

Когда программа материнского семейного капитала (МСК) вступила в действие в 2007 году, главной задачей было не допустить мошеннических действий, которые были предприняты в том числе в целях обналичивания, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она выступила против идеи разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве вклада.

Ранее с соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она обратила внимание, что по итогам 2022 года на индексацию МСК было потрачено порядка 96,2 миллиарда рублей. В этой связи парламентарий предложила расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты и получать пассивный процентный доход.

«Моя коллега предлагает сохранить средства путем банковского вклада, чтобы при этом сами родители думали о том, как инвестировать эти средства. Государство же заботиться о тех гражданах, которые в момент рождения ребенка или в этом году не распорядились МСК — по поручению президента МСК ежегодно индексируется на реальный, а не прогнозный уровень инфляции, то есть деньги не обесцениваются. Для граждан это очень важно, а уж как государство достигает этих показателей — это совершенно другая сторона вопроса», — высказалась Бессараб.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что маткапитал — это средства для улучшения будущей жизни ребенка, и они не должны расходоваться на какие-то банальные цели. «Улучшение жилищных условий, бытовых условий, обучение ребенка — эти возможности как раз и являются теми целями, которые определены для МСК, а непосредственно обналичивание, банковский вклад — это не та цель, о которой стоит сегодня говорить, поэтому, думаю, что предложение вряд ли пройдет», — заключила она.

Ранее в России предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выплачивать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    Шойгу предупредил о последствиях в случае применения Storm Shadow вне зоны СВО
    Страны Европы выразили обеспокоенность возможным выходом России из ОБСЕ
    Шойгу заявил о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях
    Шойгу назвал число предпринятых атак ВСУ с начала июня
    В Турции приготовились к радикальной смене экономического курса
    Появление нового типа машин на дорогах напугало россиян
    Viber впервые оштрафовали за неудаление фейков на один миллион рублей
    В России рекордно увеличились цены на авиабилеты в эконом-классе
    Сара Джессика Паркер назвала интересным появление Ким Кэтролл в «И просто так»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.