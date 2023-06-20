В Госдуме отреагировали на идею о новом способе использовать маткапитал

Депутат Бессараб выступила против идеи использования маткапитала в качестве вклада

Когда программа материнского семейного капитала (МСК) вступила в действие в 2007 году, главной задачей было не допустить мошеннических действий, которые были предприняты в том числе в целях обналичивания, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она выступила против идеи разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве вклада.

Ранее с соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она обратила внимание, что по итогам 2022 года на индексацию МСК было потрачено порядка 96,2 миллиарда рублей. В этой связи парламентарий предложила расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты и получать пассивный процентный доход.

«Моя коллега предлагает сохранить средства путем банковского вклада, чтобы при этом сами родители думали о том, как инвестировать эти средства. Государство же заботиться о тех гражданах, которые в момент рождения ребенка или в этом году не распорядились МСК — по поручению президента МСК ежегодно индексируется на реальный, а не прогнозный уровень инфляции, то есть деньги не обесцениваются. Для граждан это очень важно, а уж как государство достигает этих показателей — это совершенно другая сторона вопроса», — высказалась Бессараб.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что маткапитал — это средства для улучшения будущей жизни ребенка, и они не должны расходоваться на какие-то банальные цели. «Улучшение жилищных условий, бытовых условий, обучение ребенка — эти возможности как раз и являются теми целями, которые определены для МСК, а непосредственно обналичивание, банковский вклад — это не та цель, о которой стоит сегодня говорить, поэтому, думаю, что предложение вряд ли пройдет», — заключила она.

Ранее в России предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выплачивать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения.