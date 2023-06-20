Китай и Германия договорились поддерживать контакты по конфликту на Украине

Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по украинскому кризису

Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок договорились в дальнейшем поддерживать контакты по украинскому кризису. Об этом сообщает китайское дипведомство.

Стороны провели телефонный разговор вечером 19 июня. Цинь Ган и Бербок обменялись мнениями насчет ситуации на Украине.

В дипведомстве уточнили, что глава МИД КНР сказал своей коллеге, что министерства двух стран продолжат выполнять координирующую роль в двусторонних отношениях, углублять диалог на всех уровнях, а также укреплять координацию по международным и региональным вопросам.

Ранее сообщалось, что Цинь Ган в ходе состоявшейся в Пекине встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность посетить Соединенные Штаты. Во время переговоров стороны также договорились поддерживать обмены на высоком уровне.

Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Уточнялось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Комментируя состоявшиеся переговоры с участием Блинкена и Цинь Гана, в Вашингтоне назвали их откровенными, конструктивными и предметными.