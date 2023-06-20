Навка рассказала о реабилитации Костомарова

Татьяна Навка рассказала, что в реабилитации Костомарова есть положительная динамика

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о реабилитации Романа Костомарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная», — отметила Навка.

Ранее 20 июня Telegram-канал «112» заявил, что Костомаров отказался от работы с психологом. Также отмечалось, что Костомарову регулярно приносят протезы для пробной примерки, однако ему тяжело в них находиться из-за слабых мышц и заживления тканей после операций.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета. Также стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России с привлечением иностранных специалистов.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.