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04:00, 20 июня 2023Ценности

В сети удивились внешности блогерши с волосами в неожиданных частях тела

TikTok-блогерша Несса показала небритые волосы на бедрах и в низу живота

Кадр: @nessa.may.8

Блогерша Несса (фамилия неизвестна) показала внешность с волосами в неожиданных частях тела и удивила подписчиков в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнемом @nessa.may.8, чей блог насчитывает более 86,8 тысячи подписчиков, регулярно размещает видео, в которых демонстрирует небритое тело с растительностью. Таким образом она хочет донести до масс, что женщины имеют право выглядеть так, как им захочется. В одном из последних роликов девушка предстала в раздельном купальнике, частично оголяя свою грудь. На кадрах видно, что в области сосков, низа живота и внутренней стороны бедер юзерши растут длинные темные волосы.

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Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Я сначала подумал, что это тело мужчины», «Сбрей это», «Хватит показывать волосы, это просто отвратительно», — возмутились они.

Ранее в июне блогерша с небритым телом показала внешность и вызвала споры в сети. Девушка снялась в топе без рукавов, приподнимая руки вверх. На размещенных кадрах видно, что в области подмышек у юзерши присутствуют длинные темные волосы.

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    Екатерина Ештокина
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