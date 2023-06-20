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17:24, 20 июня 2023Спорт

45-летний Олейник анонсировал участие в пяти боксерских поединках

45-летний боец MMA Олейник рассказал, что проведет пять поединков по правилам бокса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник анонсировал участие в пяти боксерских поединках. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Первый бой в августе, на Кубке Казанского Кремля. Сумма — десять миллионов рублей за пять боев. Я так понимаю, соперником будет иностранец», — рассказал спортсмен. Он не стал разглашать имена соперников.

24 октября 2022 года стало известно, что 45-летний Олейник отказался подписывать соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). «В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — заявил боец, отметив, что будет выступать в другой организации.

Олейник выступал в UFC с 2014 года. В профессиональной карьере он одержал 60 побед и потерпел 17 поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью.

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    Ксения Курашкина
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